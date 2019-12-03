S7 Airlines в январе запустит рейсы из Новосибирска в Нижнекамск

Авиакомпания S7 Airlines с 4 января 2020 года запускает прямые рейсы из Новосибирска в Нижнекамск, говорится в сообщении перевозчика.

Самолеты будут летать два раза в неделю. Рейсы будут выполнять лайнеры Embraer 170, вместимость которых составляет 78 пассажиров

Помимо рейса до Нижнекамска авиакомпания открывает сообщение от Новосибирска до Ульяновска, Кемерово, Барнаула, Магнитогорска и Ханты-Мансийска. Билеты на эти рейсы уже поступили в продажу.

Ранее сообщалось, что рейс между Нижнекамском и Новосибирском вошел в список субсидируемых авиамаршрутов на 2020 год.

"Ъ-Казань"