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Сотрудник одной из дирекций Горьковской железной дороги погиб от удара током

Гострудинспекция по Нижегородской области начала расследование гибели на производстве Горьковской дирекции пассажирских обустройств (структура ОАО «РЖД») 45-летнего мастера участка. По сообщению ведомства, происшествие случилось 2 декабря во время погрузки железобетонных блоков автомобильным краном.

«Стрела крана приблизилась на недопустимо близкое расстояние к проводу линии продольного электроснабжения, произошел характерный хлопок. Находившийся в зоне работ мастер участка попал под действие электрического тока»,– говорится в сообщении ведомства. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть сотрудника.

Гострудинспекция проводит внеплановую проверку соблюдения норм охраны труда на производстве.

Анастасия Еремина


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