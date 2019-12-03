Сотрудник одной из дирекций Горьковской железной дороги погиб от удара током

Гострудинспекция по Нижегородской области начала расследование гибели на производстве Горьковской дирекции пассажирских обустройств (структура ОАО «РЖД») 45-летнего мастера участка. По сообщению ведомства, происшествие случилось 2 декабря во время погрузки железобетонных блоков автомобильным краном.

«Стрела крана приблизилась на недопустимо близкое расстояние к проводу линии продольного электроснабжения, произошел характерный хлопок. Находившийся в зоне работ мастер участка попал под действие электрического тока»,– говорится в сообщении ведомства. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть сотрудника.

Гострудинспекция проводит внеплановую проверку соблюдения норм охраны труда на производстве.

Анастасия Еремина