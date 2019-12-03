Полиция закрыла подпольные цеха по производству суррогатного алкоголя в Кузбассе

Полиция пресекла работу двух подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции на севере Кемеровской области. Цеха оборудованы собственной линией выдува пластиковой тары, насосами и емкостями для смешивания и розлива жидкостей, а также тремя складскими помещениями. Полицейские изъяли 2,3 тыс. литров этилового спирта (сырье для производства контрафактной продукции), 2,5 тыс. литров жидкостей для производства суррогата и около 600 литров готовой к продаже алкогольной продукции.

Оперативная разработка преступной группы велась правоохранителями на протяжении двух лет.

В Мариинске и Мариинском районе задержаны восемь основных участников организованной преступной группы (ОПГ), в том числе их 33-летний лидер, который и обеспечивал незаконную доставку спирта на территорию Кузбасса. Спирт смешивали с красителями, растворителями и ароматизаторами, разливали и продавали фальсификат под видом водки, коньяка и вина на объектах дорожного сервиса – в кафе, на автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания. Суррогатный алкоголь также поставлялся во все населенные пункты, расположенные на федеральной трассе Р-255 Новосибирск - Иркутск на севере Кузбасса.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Максимальная мера наказания по ней составляет пять лет лишения свободы.

Илья Николаев