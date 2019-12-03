I Fly задерживает возвращение уфимских туристов из Саньи более чем на сутки

Чартерный авиаперевозчик I Fly на 33 часа задерживает прилет рейса Санья (КНР) — Уфа, сообщает «Башинформ». Опоздание объясняется техническими причинами. Туристы должны были вернуться с китайского острова Хайнань в Уфу вчера в 11:45 ч. Ожидаемое время прибытия рейса, по данным аэропорта Уфы, — сегодня в 22:50 ч. На рейс зарегистрировано 347 пассажиров, в том числе 39 детей.

Это не первое серьезное отклонение от расписания у рейсов I Fly. 29 ноября перевозчик более чем на сутки задержал вылет рейса Уфа-Санья.

Ирина Самойлова