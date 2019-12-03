Двоих краснодарцев заподозрили в присвоении земли стоимостью 52 млн рублей

СУ СК РФ по Краснодарскому краю расследует уголовное дело в отношении двоих краснодарцев, которых подозревают в мошенничестве с землей в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Поводом стали материалы, поступившие от краевого УФСБ России. По данным следствия, с апреля 2016 по декабрь 2017 года 28 и 31-летний фигуранты уголовного дела подыскивали земельные участки в Краснодаре, по которым не была разграничена государственная собственность. В последствии они обратились к кадастровому инженеру, который, не зная об их замысле, составил межевой план и внес туда изменения границ и расположения участков. Этот сфальсифицированный документ они предоставили в Росреестр, где поначалу отказали в постановке на кадастровый учет, но им удалось добиться этого через суд. Таким образом в пользу 28-летнего мужчины были изъяты земельные участки общей стоимостью более 52 млн руб., чем был нанесен ущерб городу Краснодар.

Михаил Лукашов