Власти Азербайджана анонсировали новую оружейную сделку с Россией

Военно-техническое сотрудничество всегда находилось на повестке дня переговоров между Баку и Москвой, и оно будет продолжено, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров, отвечая на вопрос “Ъ” в ходе пресс-конференции по итогам его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом азербайджанский дипломат анонсировал возможную новую сделку по вооружениям с Россией.

«Есть определенные интересные задумки. Как только эта сделка свершится, тогда мы дадим информацию СМИ»,— сказал господин Мамедьяров.

Напомним, в конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, призвал страны-участницы блока не продавать вооружения Азербайджану. Этот призыв очевидно касался именно России, поскольку именно она активно развивает с Азербайджаном сотрудничество в военно-технической сфере. Выполненные с 2003 года контракты на поставку оружия из России в Азербайджан оцениваются в $5 млрд. Москва поставляла Баку танки, бронетранспортеры, вертолеты, средства ПВО и РЭБ. Однако о новых контрактах в последние годы не сообщалось.

Сергей Лавров, комментируя вопрос “Ъ”, подтвердил, что «военно-техническое сотрудничество — одна из важных сфер стратегического партнерства России и Азербайджана». «Мы развиваем его абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права, с нормами законодательства Азербайджана и Российской Федерации,— заявил он.— И с полным учетом того баланса, который в этом регионе сложился и который важен для того, чтобы здесь сохранялась стабильность».

Стоит отметить, что военный потенциал Азербайджана оценивается выше, чем силы Армении. В то же время Армения входит в ОДКБ, которая гарантирует своим членам коллективную защиту от возможных внешних атак.

Елена Черненко, Баку