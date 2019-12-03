В Ростовской области создадут 45 цифровых избирательных участков

К избирательным кампаниям 2020 года в Ростовской области планируют создать 45 цифровых избирательных участков, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. Они позволят жителям других субъектов федерации принимать участие в своих региональных выборах, находясь на территории Ростовской области.

Первый этап эксперимента прошел в этом году, 8 сентября в Москве. На работавших в столице цифровых избирательных участках избиратели 20 регионов страны проголосовали на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В 2020 году эту практику распространят по всей стране. Так, во всех 85 регионах планируется внедрить 1 тыс. цифровых избирательных участков.

Напомним, в 2020 году в Ростовской области пройдут выборы губернатора региона, а также основные и дополнительные выборы в местные Думы.

Дарья Голякова