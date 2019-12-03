Самарский облсуд лишил незаконной надбавки к зарплате мэра Октябрьска

Самарский областной суд признал незаконным положение о собственном денежном вознаграждении главы Октябрьска Александры Гожей. Об этом сообщает областная прокуратура. Документ считается недействительным с момента вступления решения суда в законную силу.

Ранее прокуратура Октябрьска направила в суд и новое заявление с требованием признать положение о денежном вознаграждении недействующим. Тогда решение было удовлетворено в полном объеме.

Согласно сведениям о доходах, Александра Гожая в прошлом году заработала 1,4 млн руб. В ее собственности находятся автомобиль KIA Sportage и квартира площадью 45,1 кв. м.

Алена Смирнова