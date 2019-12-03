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Фото: ПАО «Т Плюс»

Введена в эксплуатацию 13-ая солнечная электростанция в Оренбуржье

Домбаровская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 25 МВт введена в эксплуатацию в Оренбургской области. Это 13-ая по счету СЭС в регионе. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«Прогнозная годовая выработка электроэнергии Домбаровской СЭС составит 30 млн кВт/ч, что позволит избежать 16 тыс. т выбросов углекислого газа и сэкономит до 4 млн куб. м природного газа ежегодно»,– говорится в сообщении.

Станцию построила группа компаний «Хевел». Комплектующие для нее, в том числе инверторное оборудование и опорные конструкции, изготовлены в России. Объект выполнен на гетероструктурных солнечных модулях, эффективность солнечного элемента на которых достигает 23%. С учетом новой солнечной электростанции установленная мощность всех СЭС Оренбургской области достигает 285 МВт.

Георгий Портнов


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