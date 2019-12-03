«РЕСО-Гарантия» обжаловала в УФАС тендер аэропорта Уфы на ДМС сотрудников

Страховая компания «РЕСО-Гарантия» направила в башкирское управление ФАС жалобу на действия АО «Международный аэропорт Уфы» (принадлежит республике) при отборе страховщика для заключения контракта на добровольное медицинское страхование сотрудников. Заявитель считает, что тендер проводится под определенного страховщика — компанию «Согаз». «РЕСО-Гарантия» просит приостановить тендер, провести проверку и выдать заказчику предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе. В своей жалобе «РЕСО-Гарантия» отмечает, что госзаказчик начисляет участникам по 15% баллов за размер страховых резервов и объем страховых премий на рынке ДМС, 70% баллов — за цену контракта. По первым двум критериям «огромным преимуществом» обладает «Согаз», имеющий доминирующее положение на рынке ДМС в России (более 30% в РФ), а также крупнейшие в стране страховые резервы, отмечается в жалобе.

При таких критериях для конкуренции с «Согазом» «РЕСО-гарантия» должна снизиться в цене контракта минимум на 21%, и это при условии, что «Согаз» не снизит цену и предложит исполнить контракт по начальной цене (10,8 млн руб.), отмечает заявитель. Он приходит к выводу о том, что в тендере «фактически отсутствует конкуренция».

УФАС назначило рассмотрение жалобы на 5 декабря. На портале госзакупок данных об участниках тендера пока нет.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что предприятие не устанавливало никаких ограничений в тендере, и победителем закупочной процедуры был признан «Росгосстрах».

Ирина Самойлова