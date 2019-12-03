Открыто движение по обходу Куеды

В Пермском крае открыто движение по новой автодороге «Обход Куеды». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, трасса связывает регион с Башкирией, выводит транспортный поток в Оренбуржье и к границе с Казахстаном, а также обеспечивает безопасность на пересечении железнодорожной линии Казань — Екатеринбург.

Строительство дороги заняло около года. Участок протяженностью 3,3 км оборудован путепроводом, знаками и сигнальными столбами, барьерными ограждениями и другой необходимой инфраструктурой. В районе Куеды смонтированы комплексы фотовидеофиксации и пункт автоматического весогабаритного контроля. Стоимость выполненного контракта составила 660 млн руб.