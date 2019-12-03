Председатель региональной организации «Альянс врачей» уволилась из больницы

Председатель региональной профсоюзной организации «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина уволилась из Пермской ГКБ №6, где работала акушером-гинекологом. Об этом сообщает Ura.ru. По словам врача, ей «физически тяжело совмещать работу в профсоюзе и медучреждении».

Также она ушла с поста председателя региональной профсоюзной организации «Альянс врачей». Анастасия Тарабрина рассказала, что «передала права» Кириму Кусаеву и сосредоточится на работе с регионами. Сейчас Анастасия Тарабрина является заместителем председателя федерального «Альянса врачей».

Пермский «Альянс врачей» неоднократно заявлял о низком уровне заработной платы и большой загруженности медиков в ГКБ №6. В октябре главврач больницы Виктор Гневашев объявил Анастасии Тарабриной выговор. Руководство больницы объясняло свое решение тем, что госпожа Тарабрина получила от пациента корзину с цветами и фруктами и не уведомила работодателя о получении подарка.