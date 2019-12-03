На трассе Пермь-Екатеринбург начался ремонт участка около Бисерти

Капитальный ремонт начался на участке возле Бисерти — с 250 по 276 км федеральной автодороги Р-242 Пермь-Екатеринбург, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

На первом этапе ведется установка предупреждающих знаков. В местах производства строительно-монтажных работ будет ограничен скоростной режим, на участке будут выставлены камеры фото - видеофиксации нарушений. Работы будут вестись круглосуточно.

Работы на проезжей части, с ограничением движения, ориентировочно, начнутся весной 2020 года. К декабрю 2021 года участок будет расширен до четырех полос.