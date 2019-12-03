По факту ДТП с перевернувшейся маршруткой под Белгородом идет доследственная проверка

Старооскольское следственное управление СКР по Белгородской области проводит доследственную проверку по факту опрокидывания на бок маршрутного автобуса с 30 пассажирами, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, утром 3 декабря при опрокидывании автобуса пострадали четверо пассажиров, среди них один ребенок.

Автобус следовал из одного из сел Белгородской области в Старый Оскол во время первого в этом сезоне снегопада. Следствие оценивает соответствие оказанных услуг по перевозке пассажиров нормам по безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе графики работы и отдыха водителя, своевременность и полноту предрейсового осмотра водителя и автобуса, уточнили в ведомстве.

Ирина Лобанова