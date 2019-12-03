Мэрия Перми пытается улучшить транспортное обслуживание Перми I

Мэрия Перми оперативно отреагировала на критику губернатора по поводу плохой транспортной доступности Перми I. Для улучшения ситуации с 5 декабря на этом направлении запускают новый автобусный маршрут, а два действующих скорректируют движение.

Как сообщается на сайте мэрии, новый автобусный маршрут №51 будет следовать через остановки: магазин «Речник» — станция Пермь I — сквер им. Решетникова – Художественная галерея — улица Советская — ЦУМ. Действующий автобусный маршрут №2 с четверга изменит движение и будет следовать в режиме «экспресс» через остановки: Пермь I — ЦУМ — улица Попова — станция Пермь II. Автобусы действующего маршрута №3 будут совершать заезд на остановку «Станция Пермь I», их прибытие будет синхронизировано с прибытием электричек. С Перми II автобусы проследуют в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, на прошлой неделе работу общественного транспорта в районе Перми I раскритиковал губернатор Максим Решетников. «Вывез с утра городских и краевых чиновников на „экскурсию“ на Пермь I,— написал глава региона в своем Instagram.— Плохо: навигации нет, автобусы от Перми I не ходят, идти до автобуса далеко. Надо найти решение по путепроводу и вновь запустить автобусы. Пока этого нет — организовать подвоз бесплатными маршрутками для тех, кому затруднителен переход — пенсионерам, инвалидам, пассажирам с детьми; сделать понятные указатели. В целом сложилось ощущение, что администрации Перми нужно глубже погружаться в проблемы горожан. Посмотрим, что изменится через две недели».