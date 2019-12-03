Каждый тридцатый нижегородец получает зарплату выше 100 тысяч рублей

Большие зарплаты, каковыми условно считаются получаемые на руки 100 тысяч рублей и более, выплачиваются 3,2% жителей Нижегородской области.

Таковы результаты исследования, опубликованные «РИА Новости».

Подсчитано также что средняя зарплата нижегородца составляет 29,4 тысячи рублей (что несколько ниже официальной статистики, фиксирующей зарплату по трудовому договору, а не фактически получаемой на руки), а около половины работающего населения региона получает от 17 тысяч до 43 тысяч рублей. Еще 14% нижегородцев работают за зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц.

Экономический обозреватель Константин Барановский пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что это всего в три раза больше, чем средний заработок по региону. По его мнению, люди с таким уровнем дохода могут быть отнесены к нижней части среднего класса. И если посмотреть структуру доходов и структуру расходов, то 100 тысяч рублей в месяц – это не такая запредельная сумма, чтобы считать людей богатыми.

Собеседник «ЪFM НН» отметил, что в результатах исследования важно не то, сколько людей получают относительно большую зарплату, а сколько нижегородцев живет с небольшими и низкими доходами. Как минимум 97 процентов живут, как минимум, в нестабильной финансовой ситуации. А нестабильная финансовая ситуация – это сдержанный потребительский спрос, при котором производители товаров получают меньше денег, причем речь идет в значительной части о нижегородских производителях, поскольку существенную долю в потреблении продуктов питания и услуг занимают товары, произведенные в Нижегородской области, и услуги, оказываемые местными предпринимателями. Соответственно, производители получают меньше денег, у них меньше средств на развитие, они платят меньше налогов в бюджет. Это такой мультиплицирующий эффект, но не в плюс мультиплицирующий, а в минус.

Лидером рейтинга по доле высоких зарплат стали Чукотский автономный округ, где 31,2 % населения получают зарплату в 100 тысяч рублей и более, на втором месте Ямало-Hенецкий АО (31,7%), третью строчку заняла Москва (27,4%). В среднем по стране большую зарплату получают 7% россиян, а зарплатой менее 15 тысяч рублей довольствуются 11% населения.

Исследование проведено по данным Росстата за период с сентября 2018 года по август 2019 года. При расчете фактической зарплаты учтена выплата подоходного налога.