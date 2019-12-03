Компания в Оренбуржье задолжала сотрудникам 3,5 млн рублей по зарплате

В Бугурусланском районе Оренбургской области организация уличена в невыплате 80 работникам заработной платы. Сумма задолженности составила около 3,5 млн руб. Об этом сообщает региональное ведомство.

Как установила прокуратура, долг образовался в период с сентября по октябрь текущего года. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Алена Смирнова