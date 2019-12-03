Замдиректора торговой сети в Ульяновской области похитила 16,6 млн рублей

Осуждена заместитель директора одной из крупных федеральных торговых сетей в Ульяновской области из-за кражи 16,6 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, женщина с помощью мессенджеров рассылала знакомым сообщения, в которых ложно информировала о предоставлении значительных персональных скидок на конкретные товары из специального каталога. Однако на самом деле злоумышленница завладевала денежными средствами клиентов, перечисляемыми на зарегистрированные на подконтрольных ей лиц банковские карты. Все денежные средства женщина использовала по своему усмотрению.

«В результате в период с августа 2017 по январь 2018 гг. 16-ти жителям городов Москва, Санкт-Петербург и Тольятти, а также Ленинградской и Ульяновской областей был причинен материальный ущерб»,- говорится в сообщении.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Она была приговорена судом к трем годам колонии строгого режима. Также она возместит сумму нанесенного ущерба.

Алена Смирнова