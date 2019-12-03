«Транскапиталбанк» прокредитует текущие расходы водоканала на зарплату и налоги

«Транскапиталбанк» стал единственной кредитной организацией, готовой предоставить «Нижегородскому водоканалу» трехлетний кредит в объеме 240 млн руб. под 9,98% годовых. Маржа банка составит 71,8 млн руб., с ним как единственным участником закупки муниципальный водоканал заключит кредитное соглашение.

Отметим, что по размещенному на госзакупках проекту договора АО «Нижегородский водоканал» привлекает банковский заем для оплаты текущих производственных нужд: в их числе расчеты с подрядчиками, персоналом предприятия и погашение обязательств перед бюджетом.

Иван Сергеев