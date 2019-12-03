В Ростовской области ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Ростова по подозрению в организации производства и сбыта синтетических наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что мужчины для криминальной деятельности приобрели дом в дачном кооперативе в окрестностях села Кулешовка Азовского района. В подвале они оборудовали лабораторию для производства синтетических наркотиков, в том числе мефедрона.

Одного из участников преступной группы задержали на месте преступления. При обыске оперативники обнаружили и изъяли 8 кг готовых к продаже наркотиков, а также сырье, которого бы хватило на производство еще 50 кг запрещенных веществ.

В случае, если суд признает фигурантов виновными, им грозит пожизненное лишение свободы.

Дарья Голякова