ООО «Башкирэнерго» продолжает телемеханизацию подстанционного хозяйства

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») продолжает телемеханизацию подстанций. В 2019 году была проведена телемеханизация подстанций 35 кВ «Биккулово» в Белебеевских электрических сетях и «Кангышево» и «Исамметово» в Октябрьских электросетях, а также подстанций 110 кВ ГПП-1 и ГПП-2 в Кумертауских электрических сетях ООО «Башкирэнерго».

Электромонтер Кушнаренковского района ПО «ИТиС» Николай Елистратов проводит ремонтные работы по обслуживанию оборудования СДТУ в узле связи ПС «Кушнаренково»

На сегодняшний день из 612 подстанций ООО «Башкирэнерго» напряжением 35-110 кВ телемеханизировано 599. Этой работой занимаются специалисты ПО «ИТиС» совместно с коллегами из территориальных производственных отделений компании. С 2013 года осуществляется программа модернизации оборудования телемеханики. За шесть лет были разработаны решения для различных типов подстанций, в том числе и для распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, модернизируемых по проекту «Smart grid».

На сегодня на 71 подстанции проведена реконструкция, на 36 – смонтировано новое оборудование. Начиная с 2016 года, на 284 подстанциях организованы резервные каналы связи для снижения рисков потери наблюдаемости объектов.

К концу 2019 года нетелемеханизированными останутся пять подстанций 35 кВ и одна подстанция 110 кВ. В 2020 году на последней нетелемеханизированной подстанции 110 кВ «Полигон» в ПО «ЦЭС» будет размещено соответствующее оборудование. Охват телемеханизацией планируется и на ПС 35 кВ «Янтузово» в ПО «ОЭС». На будущий год по программе модернизации системы обмена телеметрической информацией работы планируется провести на 12 подстанциях 35-110 кВ.

Модернизация оборудования телемеханики и организация резервных каналов передачи телеинформации в значительной степени улучшают общую надежность энергосистемы и повышают качество электроснабжения потребителей. Телемеханизация позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации и держать под контролем подстанции, сохранять в архивах события и телеизмерения для дальнейшей обработки и анализа.