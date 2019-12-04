Британский экспериментатор

3 декабря в главном здании ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась масштабная ретроспектива художника XVIII века Томаса Гейнсборо, логично получившая его имя. Она продолжает цикл экспозиций, задача которых познакомить российского зрителя с выдающимися представителями британского искусства. Так, в 2008 году здесь была представлена выставка, посвященная творчеству Уильяма Тёрнера, двумя годами позднее — Уильяма Блейка, в 2013 году состоялся показ работ художников-прерафаэлитов, в 2014-м — Обри Бердслея, а уже в этом — художников Лондонской школы.

Гейнсборо считался первоклассным портретистом, но при этом писал пейзажи всю свою жизнь — они отличались особой, почти модернистской манерой письма, нехарактерной для XVIII века. Если портреты преимущественно выполнялись на заказ, и это давало возможность художнику зарабатывать себе на жизнь, то именно в пейзажах раскрывался другой — экспериментаторский — дух Гейнсборо. Он стал посвящать им больше времени, когда перебрался в лондонскую мастерскую на Пэлл-Мэлл со своим выставочным пространством недалеко от того места, где двумя годами позднее его друг Джеймс Кристи откроет аукционный дом Christie`s. Будучи одним из основателей Королевской академии, художник поссорился с ее членами из-за развески своих картин и последнюю часть жизни выставлял работы уже при мастерской.

Томас Гейнсборо, «Миссис Элизабет Муди с сыновьями Самуилом и Томасом», ок. 1779–1985, Dulwich Picture Gallery, London Фото: Архив пресс-службы

Выставка в Пушкинском музее условно делится на периоды — ранний, когда художник вернулся после обучения в родной Суффолк и был увлечен голландскими пейзажистами; период расцвета, представленный большим количеством эталонных портретов, благодаря которым он получил признание (на их художественную манеру больше всего повлияло творчество ван Дейка); поздний, характеризующийся смелостью, легкостью и виртуозностью, а также интересом к работам Питера Пауля Рубенса. В творчестве Гейнсборо особый интерес представляют также поздние картины, изображающие жанровые сентиментальные сцены и построенные на своеобразном сочетании романтизма и рококо (так называемые fancy pictures). Отдельная часть посвящена экспериментам Гейнсборо, произведениям графики, а также архивным материалам. Некоторые разделы дополнены картинами предшественников художника или его современников. Особняком при этом стоит пара Рубенса и Гейнсборо: на выставке представлена копия с масштабного полотна «Снятие с креста» фламандского живописца, сделанная Гейнсборо по гравюре Лукаса Ворстермана, а также один из эскизов к полотну самого Рубенса из коллекции Государственного Эрмитажа. Интересно, что изображение религиозных сцен не было характерным ни для британской живописи XVIII века, ни для Гейнсборо, но именно эту композицию он выбрал у своего кумира.

Томас Гейнсборо, «Портрет Самюэля Линли», 1778, Dulwich Picture Gallery, London Фото: Архив пресс-службы

Большая часть работ раньше не была показана в России. Исключением являются разве что «Романтический пейзаж» из коллекции Королевской академии (был представлен на выставке в Эрмитаже в 2015 году). Собрать более 100 представленных на выставке экспонатов было чрезвычайно сложно прежде всего потому, что в коллекциях многих музеев они занимают ключевое место. Тем не менее Дом-музей Гейнсборо в Садбери представил около 50 живописных произведений и графику, несколько работ пришло из Музея Холбурна в Бате и Картинной галереи Далича, последней, к примеру, на время пришлось расстаться с женским портретом — одной из главных работ в экспозиции институции. Особо стоит отметить «Рыночную повозку» из собрания Национальной галереи Лондона — это одна из лучших, центральная работа в экспозиции музея, посвященной художнику. Куратор выставки и заместитель заведующего отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Пушкинского музея Анна Познанская отмечает, что получить такую по-настоящему фееричную работу — невероятная удача. Одна работа на выставку пришла при содействии Национального фонда Великобритании — организации, курирующей значимые частные коллекции и отвечающей за вопросы взаимодействия с ними. А конкретно — из коллекции Фэйрхэвен аббатства Энглси. Обычно получить что-нибудь через них практически невозможно, но в этот раз звезды совпали. Помимо описанных выше институций работы для выставки предоставили также Королевская академия художеств (Лондон), Национальная галерея Шотландии (Эдинбург), Музей Эшмола (Оксфорд) и частное российское собрание.

Фото: Архив пресс-службы Томас Гейнсборо, «Лесной пейзаж со старым крестьянином и ослами у сарая, с сошником и церковью вдали», ок. 1755-1757, Дом-музей Гейнсборо, Садбери, Саффолк Томас Гейнсборо, «Лесной пейзаж с фигурами, мостом, ослами, горой и зданиями вдали», ок. 1763-1767, передано в Дом-музей Гейнсборо, Саффолк, на долгосрочное хранение из частной коллекции Томас Гейнсборо, «Диана и Актеон. Эскиз», ок. 1784, Дом-музей Гейнсборо, Садбери, Саффолк

Чрезвычайно редки и практически никогда не путешествуют работы художника, написанные на стеклянных пластинах. На выставки их не дают по причине хрупкости и высокой коллекционной ценности — утратить даже одну было бы невосполнимой потерей для собрания. Всего десять таких хранится в Музее Виктории и Альберта, на выставку в ГМИИ им. А. С. Пушкина он бесстрашно, вспоминая удачный опыт предыдущей совместный работы, отправил две. Гейнсборо был увлечен прибором Филиппа де Лютербурга: он представлял собой так называемый волшебный фонарь со сменяющимися стеклянными панелями, внутри которого зажигалась свеча. В этой серии художник проявил себя как настоящий экспериментатор — свои работы на стекле он писал в конце XVIII века очень по-модернистски, для своей эпохи они выглядели невероятно свежо и необычно.