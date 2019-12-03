КамАЗ начал первые тестовые заезды беспилотника

Первые тестовые заезды беспилотного грузовика КамАЗ-4308 начались на заводской территории набережночелнинского автопроизводителя, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Беспилотник освоит логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. Проект по перевозке комплектующих с помощью автомобилей-роботов получил название «Одиссей». В данный момент машина будет участвовать только в логистических операциях на дорогах на территории промплощадки КамАЗа. При этом беспилотники могут работать на любых производствах, где нужны челночные перевозки по заданным маршрутам, уточнили в пресс-службе.

Беспилотный грузовик оборудован такими типами сенсоров, как видеокамеры, радары, лидары и сонары. Кроме того, на нем установлены системы связи типа промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон, который применяется в экстренных случаях.

Также тестовые заезды беспилотников запланированы в одном из угольных карьеров Кузбасса. Речь идёт о машинах, которые созданы для работ на опасных участках. По словам гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, в Кемерово запланирована лишь накатка маршрутка. В дальнейшем компания намерена предложить потенциальным клиентам карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля, грунта при вскрышных работах (удаление горных пород, покрывающих полезные ископаемые).

"Ъ-Казань"