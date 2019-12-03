Авиаюристы взыскали с регионального минтранса свыше 7 млн рублей

Министерство транспорта Нижегородско области проиграло в двух судебных инстанциях спор о взыскании компенсации за льготные авиаперевозки в размере 7,7 млн руб. Такую сумму суды взыскали в пользу юридической компании «Авиэйшн лигал солюшнс Кустос груп».

Истец по переуступке приобрел право требования долга у компании «Авиа Менеджмент Груп» (АМГ), которая с февраля по сентябрь 2017 года выполняла авиарейсы по субсидированным направлениям из Нижнего Новгорода в Киров, Пензу, Ижевск, Нижнекамск, Пермь и Ульяновск. Не получив компенсации от нижегородского бюджета, АМГ, заключавшая соглашение с Росавиацией, прекратила полеты. Нижегородские власти ссылались на отсутствие договорных отношений с авиакомпанией, однако суд принял во внимание отчетность авиаперевозчика по перевозке пассажиров на субсидируемых маршрутах.

Иван Сергеев