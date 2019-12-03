Краснодарским ТЦ и складам в преддверии Нового года рекомендовали доставлять грузы по ночам

Мэрия Краснодара рекомендовала торговым центрам и складским комплексам города в преддверии Нового года доставлять свои грузы по ночам, чтобы не перегружать дороги краевого центра. Как сообщили в пресс-службе администрации, рекомендация будет действовать с 16 по 31 декабря, в приоритете будет временной период с 22.00 до 06.00, когда трафик на дорогах Краснодара снижается. Данная рекомендация также распространяется на строительные компании и предприятия, занимающиеся перевозкой грузов.

Кроме того, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства рекомендуют автомобилистам, которые едут в Краснодар из пригорода или районов края, стараться не заезжать в центр города, где трафик будет максимальным. «На каждом магистральном въезде есть крупный ТРЦ, где представлен широкий выбор магазинов и ассортимент товаров»,- напомнили в мэрии.

Михаил Лукашов