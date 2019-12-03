Определены сроки строительства дороги на ул. XXII Партсъезда в Самаре

Строительно-монтажные работы по реконструкции ул. XXII Партсъезда в Самаре стартуют в 2021 году. Об этом сообщает департамент градостроительства в «Твиттере».

Речь идет об участке от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольской. В настоящее время разработан проект реконструкции дороги в этом районе. Ранее горожане предложили вместо сужающейся дороги обустроить полосу движения по направлению «прямо» и «направо» в районе перекрестка ул. Советской Армии и пр. Карла Маркса в сторону Московского шоссе.

Георгий Портнов