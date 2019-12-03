Пропавшего 11 дней назад в Саратовской области подростка ищут 50 человек

В операции по поискам 12-летнего Артура Шмыглева, который пропал 21 ноября в селе Песчанка Самойловского района, задействовано 50 сотрудников различных ведомств и волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

На сегодняшний день волонтеры и добровольцы отряда «Лиза Алерт Саратов» сворачивают оперативный штаб в селе, но планируют отработать еще три задачи.

Как уточняет СУ СК, в ходе поисков обследована местность на несколько десятков Км от села Песчанка. Проведены подомовые обходы нескольких населенных пунктов, включавшие проведение осмотра с использованием специализированной криминалистической техники, жилых домов и нежилых построек. На значительном расстоянии проверены заброшенные здания и строения. Обследованы водоемы. Продолжается работа с контингентом, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначены и проводятся ряд судебных экспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для уголовного дела.

Марина Ковалева