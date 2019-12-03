Находящийся в СИЗО ростовский блогер Гаспар Авакян пожаловался на отсутствие медицинской помощи

На странице ростовского блогера Гаспара Авакяна, находящегося в СИЗО по подозрению в четырех эпизодах вымогательства, опубликовали его письмо, в котором он жалуется на отказ в проведении медицинского обследования, а также на непредоставление специальной диеты. Из текста письма следует, что блогер страдает от язвы и теряет сознание от боли. Однако, по словам господина Авакяна, врачи его не осматривают и дают только обезболивающее. Специальной диеты в СИЗО блогеру тоже не удалось добиться, и поэтому он отказывается от приема пищи, боясь спровоцировать приступ.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области “Ъ-Юг” сообщили, что после сразу после поступления в СИЗО господин Авакян был комиссионно осмотрен врачами-специалистами. Тогда ему был установлен диагноз, даны рекомендации.

«За время нахождения под стражей, обвиняемый проходил стационарное обследование в одном из городских учреждений здравоохранения г. Ростова-на-Дону. По результатам проведенного обследования членами врачебной комиссии вынесено заключение об отсутствии у него заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих нахождению под стражей. В настоящее время состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное, медицинскую помощь получает при необходимости, в экстренных мерах медицинского характера и госпитализации не нуждается», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что специальная диета обвиняемому Авакяну не положена, так как имеющиеся у него хронические заболевания в стадии ремиссии не позволяют назначить повышенную норму питания. Кроме того, у обвиняемого есть право дополнительно приобретать по безналичному расчету и получать в посылках и передачах продукты питания, предметы первой необходимости и другие промышленные товары.

Дарья Голякова