Главный автовокзал Новосибирска начнет работать к Новому году Автовокзал на Красном проспекте пока также продолжит работать

Открытие нового здания Новосибирского автовокзала—Главного на Гусинобродском шоссе состоится перед Новым годом — 21 декабря. Как сообщила пресс-служба предприятия, автовокзал на Красном проспекте пока продолжит работу в обычном режиме.

На первоначальном этапе с автовокзала запустят рейсы по шести межрегиональным и и трем междугородным маршрутам. В частности, из Новосибирска можно будет уехать в Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Белово и Таштагол (все — Кузбасс), а также в Горный, Тогучин и Карасук (все — Новосибирская область). «В январе 2020 года с Новосибирского автовокзала—Главного будут убывать международные рейсы, расширится список междугородных и межобластных направлений»,— говорится в сообщении предприятия.

На территории нового автовокзала обустроены зал ожидания, туалеты, кассы, комната матери и ребенка, семейная комната, медицинский пункт, камера хранения, автопочта и паркинг. На втором этаже разместятся магазины и кафе, зоны отдыха и стойки зарядки телефонов.

Как писал “Ъ-Сибирь”, новый автовокзал на Гусинобродском шоссе строился в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между мэрией Новосибирска и компанией «Автосервис» — оператором действующего автовокзала на Красном проспекте. Ее основной владелец — бывший министр регионального развития Новосибирской области Андрей Гудовский. В 2017 году ориентировочный объем инвестиций в строительство назывался на уровне 120–150 млн руб.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Сибирь” «Включить автозамену»

Илья Николаев