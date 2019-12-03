Два застройщика передали мэрии Краснодара 2,65 га территории под школу

Мэр Краснодара Евгений Первышов, собственник группы компаний «Неометрия» Борис Юнанов и управляющий партнер ГК «АДМ» Георгий Бердичевский подписали соглашение о безвозмездной передаче муниципалитету земельного участка общей площадью 2,65 га. Находится он между микрорайонами «Южане» и «Близкий». Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, к участку уже подведены коммуникации — за счет застройщиков. Проект школы также будет разработан на частные средства.

По данным мэрии краевого центра, с начала 2019 года муниципалитет безвозмездно получил уже 13 участков - по ул. Пригородной, ул. им. Даниила Смоляна, ул. Героев-Разведчиков, ул. им. Евгении Жигуленко, ул. им. Репина, ул. Почтовое отделение (ЖК «Дыхание»), и в районе ул. Милютинской («Кубанский стан»). До конца года администрация хочет получить порядка 35 га земли на ул. им. Григория Пономаренко, также для строительства школы.

Михаил Лукашов