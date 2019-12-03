Суд разрешил использовать материнский капитал на платное дошкольное образование

Орджоникидзевский суд Перми признал законным использование материнского капитала для оплаты дошкольного образования. Как сообщает пресс-служба суда, такое решение было принято после рассмотрения иска жительницы Перми.

Мать двоих детей, проживающая в Орджоникидзевском районе Перми, просила суд признать незаконным отказ Пенсионного фонда перечислить средства из ее материнского капитал на счет ИП, осуществляющего платное дошкольное образование. По мнению сотрудников фонда, это незаконно, поскольку федеральное законодательство предусматривает направление средств на оплату платных образовательных услугу только на счета образовательных организаций. Кроме того, к заявлению о распоряжении средствами должен был быть приложен расчет размера платы за содержание.

Проанализировав действующее законодательство, Орджоникидзевский суд Перми признал законным направление материнского капитала на оплату услуг по содержанию детей по заключенным договорам. По мнению суда первой инстанции, запрет фонда на использование материнского капитала на оплату оказываемых индивидуальным предпринимателем платных образовательных услуг основан на неправильном толковании правовых норм.

Решение суда в законную силу не вступило.