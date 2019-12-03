В Красноярском крае изъят гашиш на миллион рублей

Полицейские ликвидировали крупный канал поставки наркотиков в Красноярский край. Как рассказали в пресс-службе краевого главка МВД, доставку гашиша из Хакасии в Красноярск организовал 47-летний житель Сосновобороска.

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов отряда спецназа «Гром» блокировали автомобиль Skoda дилера. Досмотрев его иномарку, сыщики нашли под сиденьем пакет с гашишем. Наркотики были обнаружены также в квартире подозреваемого: они хранились в морозильной камере холодильника. Общее количество изъятых наркотиков составило более 750 г, от их продажи можно было выручить 1 млн руб. По решению суда драгдилер арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Илья Николаев