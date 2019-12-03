Из-за аномального паводка село в Нижегородской области отрезало от сообщения

Участок автодороги Воскресенское – Затон имени Михеева (Нижегородская область) затопило из-за аномального паводка на реке Ветлуге. В результате 70 жителей затона оказались отрезаны от транспортного сообщения, сообщает правительство Нижегородской области.

Для восстановления движения по просьбе главы Воскресенского района Николая Горячева в затон направили судно на воздушной подушке. Сейчас оно находится там на круглосуточном дежурстве, жителям доставляют продукты и оказывают медицинскую помощь. В ближайшее время его сменит судно с экипажем компании «Логопром» (нижегородский логистический холдинг). Для перевозок будут использовать аэросудно «Фантом 750К» (может перевозить груз весом около 2 т). Средства на оплату его аренды могут быть выделены из резервного фонда правительства региона.

Ранее проблема с сообщением в Затоне имени Михеева возникала только летом, но тогда по реке ходил катер. Зимой такая ситуация произошла впервые.

Анастасия Еремина