Кредиты потяжелели

Краснодарский край продолжает входить в ТОП-10 регионов с наибольшей динамикой роста показателя долговой нагрузки Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля «плохих» заемщиков (bad rate) на Юге России постепенно снижается. Как сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), индекс кредитного здоровья в ЮФО по итогам третьего квартала текущего года составил 91 балл, что несколько ниже общероссийских показателей (92 балла). Тем не менее Краснодарский край продолжает входить в топ-10 регионов с наибольшей динамикой роста показателя долговой нагрузки (ПДН) у заемщиков со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.), занимая девятую строчку. Это, по мнению аналитиков НБКИ, говорит о том, что население продолжает активно брать в банках кредиты, а банки, в свою очередь, продолжают активно давать деньги под снижающиеся процентные ставки.

Если на 1 апреля этого года среднестатистический житель Кубани должен был отдавать по кредитным обязательствам 19,93% от своего месячного дохода, то на 1 октября эта цифра выросла уже до 20,62%. Рост показателя долговой нагрузки был отмечен во всех категориях заемщиков, независимо от уровня их доходов. За первое полугодие 2019 года больше всего ПДН вырос в сегменте заемщиков с доходами до 20 тыс. руб. (до 28,8%, рост на 1,78 п. п.), чуть меньше долговая нагрузка увеличилась у граждан с доходами от 20 до 40 тыс. руб. (до 24,57%, рост на 1,7 п. п.). У заемщиков с доходами свыше 40 тыс. руб. в месяц ПДН вырос до 20,57% (на 1,38 п. п.). «Несмотря на рост данного показателя, уровень долговой нагрузки кубанских заемщиков остается на достаточно приемлемом уровне. В то же время у представителей самых бедных слоев населения долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан. Иными словами, им труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства»,— констатирует господин Викулин.

Заемщики не останавливаются

Несмотря на очевидные показатели роста долговой нагрузки на ежемесячный заработок, жители Кубани продолжают активно пользоваться заемными средствами. Это касается всех сегментов потребительского кредитования, кроме сферы микрофинансирования. Так, с января по ноябрь текущего года в Краснодарском крае автомобильные кредиты были выданы на общую сумму 23,5 млрд руб., что на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По показателю величины суммы выданных автокредитов край занимает пятую строчку в рейтинге российских регионов после Москвы (68,3 млрд руб., рост — 16,8%), Московской области (45,2 млрд руб., рост — 20,2%), Санкт-Петербурга (44,3 млрд руб., рост — 15,2%) и Татарстана (25,4 млрд руб., рост — 12,5%). В целом по России за десять месяцев этого годы было выдано автокредитов на новые и подержанные автомобили на общую сумму 598,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем выданных автокредитов вырос на 18,4% (было — 505,5 млрд руб.).

По словам Александра Викулина, помимо удорожания самих автомобилей, которое отмечалось за указанный период текущего года, росту объемов автомобильный кредитов способствовала реализация государственных программ льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. «При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования»,— заключил эксперт.

Что касается потребительских кредитов, то за девять месяцев текущего года в Краснодарском крае было выдано 546 тыс. потребзаймов, что на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По количественному показателю Краснодарский край занимает третье место после Москвы (650,6 тыс. потребкредитов) и Московской области (603,3 тыс. ед.). Средний размер выданных на Кубани кредитов на покупку потребительских товаров составил 160,1 тыс. руб. Рост по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года составил 1,2% (было — 158,2 тыс. руб.). В целом же по России средний размер выданных потребкредитов составил в третьем квартале этого года 182,1 тыс. руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,9% (был — 173,7 тыс. руб.), что может свидетельствовать об общероссийском тренде.

Кстати, Краснодарский край в списке регионов с наибольшим средним размером выданных потребкредитов занимает 16-е место. В тройке лидеров традиционно Москва (416,2 тыс. руб., -2,9%), Санкт-Петербург (310,8 тыс. руб., +9,2%) и Московская область (299,3 тыс. руб., +1,2%).

Микрозаймы не для бедных

Рост выдачи кредитов населению Кубани не затронул разве что самую его рискованную часть — так называемых «займов до зарплаты». Так, по итогам третьего квартала 2019 года в Краснодарском крае было выдано 146,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года их количество снизилось на 1,5%. Но, несмотря на это, Кубань все же остается в тройке регионов-лидеров по востребованности этого массового вида кредитования.

Всего в России за третий квартал было выдано 4,36 млн микрозаймов, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,6 млн). В числе лидеров находится Москва (178,7 займов, 0%) и Московская область (160,5 займов, +10,7%).

При этом Краснодарский край занял восьмое место в России по показателю величины среднего размера займа, выдаваемого микрофинансовыми организациями (МФО). Так, по итогам третьего квартала средний размер микрозайма на Кубани составил 8867 руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% (был 7643 руб.), сообщают в НБКИ.

Рост выдачи кредитов населению Краснодарского края за текущие месяцы этого года отмечается во всех сферах потребительского кредитования, за исключением сегмента микрофинансирования. Среднестатистический житель региона вынужден отдавать кредитным организациям пятую часть своего месячного дохода

По данным аналитиков бюро, сокращается в основном лишь доля микрозаймов небольшого денежного объема, в то время как выдача займов с суммами от 10 тыс. руб. увеличивается. Все это происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч руб.

В России за третий квартал текущего года средний размер «займа до зарплаты» вырос на 9,8% и составил 8,1 тыс. руб. (был — 7,4 тыс. руб.). Больше всего денег МФО дают в Москве (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,7 тыс. руб.). По мнению господина Волкова, рост среднего размера микрозайма как раз и стал следствием сокращения выдачи самых небольших микрозаймов (до 10 тыс. руб.).

Дальше — больше

Потенциал глубины «кредитной ямы» для населения страны зависит от политики регуляторов, уверен аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» господин Осин. Просрочка, по его словам, традиционно начинает расти вслед за объемом кредитования с временным лагом в 0,5–1,5 года. В случае замедления кредитной активности в РФ, что, по мнению аналитика, представляется вероятным в случае возможного ускорения инфляции в 2020 году, в ближайшие 0,5–1,5 года все же следует ожидать дальнейшего роста просроченной задолженности по банковским кредитам физических лиц. Их текущий уровень в 813 млрд руб., исходя из исторических аналогий, повысится до 913 млрд – 1 трлн руб.

Как ранее отмечал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года. Основная проблема молодых заемщиков — безработица. По данным исследования, проведенного Росстатом в 2015–2017 годах, доля безработных в возрасте 15–29 лет составляла 38,2–40,6%. И эта ситуация, по мнению аналитиков, не изменилась в 2019 году, с учетом отсутствия централизованной поддержки банков. «Объем выданных ипотечных кредитов в 2018 и 2019 годах в сумме составит порядка 6 трлн рублей. Половина из них выдана молодежи, что станет фактором риска роста просрочки по кредитам физлицам от указанного выше уровня, эквивалентного 5%, до уровней в 10% и более. Это уже потребует мер масштабной централизованной докапитализации банковского сектора по аналогии с ситуацией 2009–2010 годов и 2014–2015 годов»,— считает Александр Осин.

Ситуация не критическая

Алексей Коренев из «Финама» также констатирует, что долговая нагрузка на жителей Краснодарского края и в целом по России действительно продолжает увеличиваться, даже несмотря на предпринимаемые Банком России регуляторные меры. Центробанк, по словам аналитика, уже неоднократно увеличивал для кредитных учреждений коэффициенты риска при формировании резервов под выданные займы. Так, с октября введен обязательный учет «полной долговой нагрузки» (ПНД) на заемщика, что, по задумке регулятора, должно исключить возможность выдачи кредитов высокорискованным и ненадежным заемщикам. «И действительно, некоторое замедление роста темпов выдачи необеспеченных кредитов произошло, но крайне незначительное. И, опять же, речь о замедлении темпов роста. То есть объемы выдачи кредитов пока еще продолжают расти»,— говорит эксперт.

По данным «Финама», в 2019 году в среднем каждый заемщик в России отдает на оплату потребительского кредита 22,3 тыс. руб. в месяц. При этом более 42% населения имеет в банках два и более кредитных договоров одновременно, свыше 18% обслуживают по три кредита, а почти 8% граждан имеют по четыре и более кредита. Тем не менее, как отмечают аналитики, не исключено, что именно введение ПДН способно в итоге затормозить темпы роста выдачи необеспеченных кредитов, поскольку мера эта весьма инерционная, и отклик на нее будет иметь определенный временной лаг. Нельзя исключать ситуации, что Банк России прибегнет к каким-либо дополнительным регуляторным мерам, призванным ускорить охлаждение рынка розничного кредитования. Тем не менее, несмотря на значительную закредитованность россиян, эксперты пока не склонны рассматривать ситуацию как критическую — говорить о формировании действительно опасного «кредитного пузыря», считают они, пока рано.

Чтобы предотвратить негативные последствия закредитованности российских заемщиков, Центробанк РФ минимизирует выдачу валютных кредитов, вводит риск-коэффициенты для ипотеки с низким уровнем первоначального взноса и внедряет обязательный расчет платежной нагрузки

Сам факт роста кредитной нагрузки еще не означает повышение уровня безнадежной закредитованности, считает ведущий аналитик «Открытия Брокер» Андрей Кочетков. «Этот рост может сопровождаться увеличением дохода. Соответственно, абсолютные цифры не отражают соотношение кредитной нагрузки в сравнении с доходами. Стоит также заметить, что снижение задолженности по микрокредитным займам также говорит о сокращении потребности в экстренном финансировании, которое, как правило, присутствует при недостатке доходов для покрытия ежедневных нужд»,— комментирует аналитик. Введение коэффициента придельной долговой нагрузки, по мнению господина Кочеткова, должно искусственным образом сдерживать население от взятия новых кредитов, а также повысить стоимость таких кредитов для самих банков, чтобы они не проводили чрезмерно рискованную политику.

Риск форс-мажора

Проблемы в российской экономике из-за возросшей долговой нагрузки населения могут случиться в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций, например в случае развития масштабного финансово-экономического кризиса — тогда «пузырь» неизбежно лопнет. «Но сейчас нет никаких оснований считать, что риски наступления фактического финансово-экономического кризиса в ближайшее время велики»,— говорит Алексей Коренев.

Тем не менее, по данным статистики, которую приводят эксперты «Опоры России», в стране около 30% заемщиков ежемесячно выплачивают суммы по кредитам, которые превышают 60% дохода. За последние два года прирост задолженности составляет 25% в год. Примерно 15 млн человек (30% от числа всех заемщиков в стране) имеют не менее трех непогашенных кредитов, а сумма долга по этим кредитам составляет в среднем 400–500 тыс. руб.

Даже МФО начинают выборочно относиться к заемщикам Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Уровень закредитованности домохозяйств в 2019 году вырос почти на 30%. При таких показателях через два года из потребительского спроса выпадет 2,5 млн человек, что может запустить рецессию в экономике»,— рассказывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Мнение Центробанка по этим цифрам таково: рост потребительского кредитования в стране стал причиной роста ВВП в начале этого года, и все это происходит на фоне падения реальных доходов населения. Чтобы предотвратить негативные последствия закредитованности населения, ЦБ минимизирует выдачу валютных кредитов, вводит риск-коэффициенты для ипотеки с низким уровнем первоначального взноса, внедряет обязательный расчет платежной нагрузки.

«В правительстве уже не раз звучали заявления, что высокий уровень кредитной нагрузки россиян грозит надуванием пузыря на рынке потребительского кредитования, и если не предпринять предупреждающие меры, этот пузырь в 2021 году может стать причиной обвала ВВП сразу на 3% и начала полномасштабного кризиса в стране»,— констатирует Павел Сигал.

Кстати, российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников, рассказывает Александр Осин. В Госдуме, по его словам, в настоящее время обсуждается закрепление принципа сохранения доходов должника исходя из размера прожиточного минимума в субъекте его проживания. «Однако подобные попытки без полномасштабной монетарной и налоговой поддержки со стороны регуляторов могут лишь скорректировать негативный эффект»,— говорит аналитик.

Учитывая, что уровень просрочки по кредитам нефинансовым организациям уже составляет рекордные за 15 лет 8%, принимая во внимание, что достаточность капитала банков — на 10-летнем минимуме, риски банков в ближайшие кварталы возрастут, уверен господин Осин. Капитал банков к активам, взвешенным по уровню риска, сейчас, по его словам, находится вблизи минимальных за последние 10 лет уровней. «То есть банки, с точки зрения достаточности капитала, готовы к внешнему или внутреннему кризису хуже, чем в 2008 или 2014 году. Риском в данном случае является ускорение инфляции в США до или после выборов 2020 года на фоне роста оценочных рисков в преддверии выборов в Госдуму РФ в 2021 году»,— подытожил представитель «Фридом Финанс».

Нужна финансовая дисциплина

Эффективным инструментом снижения долговой нагрузки может быть рефинансирование долга по более низким ставкам, считает Андрей Кочетков. По его словам, Центробанк в текущем году заметно смягчил свою денежную политику, снизив ключевую ставку до 6,5%. «Это, по сути, исторически минимальная ставка регулятора в современной истории страны. Естественно, что вслед за этим должны будут пойти вниз ставки по всем кредитам. Поэтому у населения появляется возможность рефинансировать свою задолженность и сделать выплаты по кредитам чуть менее значимыми. Однако проводить подобные операции стоит только после консультаций со специалистами банков, чтобы не столкнуться с какими-либо непредвиденными сложностями»,— говорит аналитик.

В то же время, по словам господина Кочеткова, никакие ставки по кредитам не заменят собственную финансовую дисциплину граждан и повышение их доходов. Как минимум, отмечает он, стоит обратить внимание на расходную часть и исключить из нее ненужные траты, а затем уже думать о снижении кредитной нагрузки до терпимого уровня. «Конечно, самым лучшим решением по преодолению закредитованности остается повышение доходов, но далеко не во всех регионах это можно сделать. Тем не менее если говорить о Краснодарском крае, то уровень оплаты труда здесь входит в десятку наиболее благополучных среди всех регионов страны. Соответственно, экономика региона обладает определенным зарплатным потенциалом, который стоит изучить для улучшения собственной финансовой ситуации»,— подытожил аналитик.

Дмитрий Михеенко