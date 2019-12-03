Воронежское ООО «ПГС проект» оказалось под угрозой банкротства

В арбитражный суд Воронежской области поступило заявление о банкротстве ООО «ПГС проект», воронежской проектной организации. Иск пока не принят к производству сумма иска не раскрывается. В числе объектов, спроектированных компанией, — строящийся жилой дом «Атлантис», жилые комплексы «Пять звезд» и «Олимпийский», стадионы «Чайка» и «Локомотив», фабрика фасадов «Ангстрем». По собственным данным компании, география проектов включает Липецк, Тамбов, Крым, Тюмень, Москву и Подмосковье.

«Компания “ПГС проект” не банкротится. Заявление о банкротстве поступило в отношении одного из юрлиц, входящих в консорциум. Это связано с необходимостью выплатить налоговые отчисления. Но данное юрлицо не может этого сделать по причине дебиторской задолженности. “ПГС проект” продолжает работу и все обязательства перед заказчиками по проектированию объектов выполняет в срок»,— отметили в компании.

Стоит отметить, что в середине ноября компания сменила владельца. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 11 ноября компанией владеет Дмитрий Дальниковский. С 2015 года ПГС проект принадлежал Александру Жеребятьеву, до того — Виталию Горбаневу. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка составила 98,8 млн руб., чистая прибыль — 486 тыс. руб.

Ирина Лобанова