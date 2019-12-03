Лопатинская больница не несколько месяцев оставила инвалида без лекарства

После вмешательства прокуратуры Лопатинского района инвалид первой группы была обеспечена жизненно необходимым ей лекарством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что жительница района, имеющая онкологическое заболевание и нуждающаяся в лекарственном препарате «Иресса», в нарушение требований федерального законодательства не была им бесплатно обеспечена с апреля.

По результатам проверки главному врачу ГБУЗ «Лопатинская участковая больница» было внесено представление. После этого виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, пациентка получила препарат.

Иван Сергеев