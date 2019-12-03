04 декабря, среда
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Компании Utair согласовали заявку на полеты из Кургана в ХМАО

Аэропорт «Курган» принял заявку авиакомпании Utair на выполнение полетов из областного центра в города ХМАО – Сургут и Ханты-Мансийск, поданную в рамках федеральной программы субсидирования воздушных перевозок, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться на самолетах ATR 72 500, вмещающих до 70 пассажиров. В Сургут из Кургана можно будет улететь с 12 января по четвергам и воскресеньям вечером, в Ханты-Мансийск – с 16 января по четвергам днем.

Сейчас в Курганском аэропорту один рейс - самолет Utair отправляется ежедневно в Москву и обратно.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Мнение

Профиль пользователя