Компании Utair согласовали заявку на полеты из Кургана в ХМАО

Аэропорт «Курган» принял заявку авиакомпании Utair на выполнение полетов из областного центра в города ХМАО – Сургут и Ханты-Мансийск, поданную в рамках федеральной программы субсидирования воздушных перевозок, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться на самолетах ATR 72 500, вмещающих до 70 пассажиров. В Сургут из Кургана можно будет улететь с 12 января по четвергам и воскресеньям вечером, в Ханты-Мансийск – с 16 января по четвергам днем.

Сейчас в Курганском аэропорту один рейс - самолет Utair отправляется ежедневно в Москву и обратно.