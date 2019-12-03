В Ижевске будут судить группу наркосбытчиков из Удмуртии и Пермского края

Жителя Удмуртии 1993 года рождения и двух уроженцев Пермского края 1987 и 1992 годов рождения обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ. Уголовное дело, возбужденное в отношении обвиняемых направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За совершенные преступления им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемые арендовали квартиру в Устиновском районе Ижевска. Один из них приобретал синтетические наркотики в Татарстане и доставлял их в Удмуртию для сбыта. В квартире злоумышленники фасовали запрещенные вещества и сбывали их через интернет-магазин путем «закладок».

Преступную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники УНК МВД по Удмуртии и оперативники МО МВД РФ «Воткинский». В ходе личного досмотра у обвиняемых обнаружили 200 граммов мефедрона. Еще 400 грамм аналогичного вещества полицейские обнаружили в квартире. В ходе расследования правоохранители выявили в Завьяловском районе Удмуртии семь тайников в закладками наркотиков, оборудованных обвиняемыми. Кроме того, установлено, что один из уроженцев Пермского края находился в федеральном розыске за совершение в 2018 году аналогичных преступлений.