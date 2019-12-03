В Уфе начнут отлавливать таксистов-нелегалов

Власти Уфы проведут рейды для упразднения с рынка перевозок таксистов-нелегалов, особенно выполняющих междугородние рейсы. Поручение отдал сегодня сити-менеджер Ульфат Мустафин, указав подчиненным на то, что некоторые остановки общественного транспорта в Уфе, такие как «Центральный рынок», «Универмаг Уфа» — становятся «минивокзалами», где таксисты-частники забирают пассажиров.

«Таксисты должны получить лицензию на такую деятельность и иметь надлежащее техническое состояние автомобиля»,— отметил Ульфат Мустафин. Он попросил подчиненных подключиться к борьбе с нелегалами совместно с госкомтрансом, ГИБДД и Центром общественной безопасности.

Тема устранения с рынка таксистов-нелегалов поднимается в Башкирии не первый год, после каждого крупного ДТП на трассе. В настоящее время поводом стало столкновение 1 декабря на трассе в Челябинской области принадлежавшего жителю Сибая автомобиля «Лада Ларгус», работавшего как междугороднее такси, и Hyundai,в результате которого погибли четыре человека, трое пострадали.

Ирина Самойлова