Двое жителей Краснодара подозреваются в присвоении участков на 52 млн рублей

В Краснодаре двое местных жителей подозреваются в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу, сообщило краевое следственное управление СКР. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Краснодарскому краю, по версии следствия, злоумышленники присвоили принадлежавшие муниципалитету участки стоимостью 52 млн руб.

По данным следствия, в апреле 2016 мужчины договорились совершить хищение муниципальной земли. Злоумышленники подыскали земельные участки в Краснодаре, на которые не была разграничена государственная собственность, а затем по подложным данным составили межевые планы и передали их в Росреестр. В связи с тем, что Росреестр отказался регистрировать сомнительную сделку, мужчины обратились в суд, куда также представили сфальсифицированные документы. «В результате противоправных действий подозреваемые изъяли и обратили в пользу 28-летнего фигуранта земельные участки различной стоимостью, причинив муниципальному образованию город Краснодар имущественный вред на сумму свыше 52 млн руб.», – сообщили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар