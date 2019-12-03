Липецкого предпринимателя обвинили в подделке кукол LOL

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск американской «MGA Entertainment Inc.» к липецкому предпринимателю Шарафджону Фатхуддинову о взыскании 100 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав и использование товарного знака «LOL Surprise», сообщила пресс-служба суда. Согласно заявлению, в московском магазине ответчиком был реализован контрафактный товар — игрушки «LOL Surprise». Исключительное право на указанный товарный знак принадлежит «MGA Entertainment Inc.», что подтверждается свидетельством на товарные знаки.

Аналогичные иски на сумму от 50 тыс. руб. рассматриваются региональными арбитражными судами. За последние три месяца в суды поступило более 100 аналогичных исков от «MGA Entertainment Inc.» к индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Все они касаются исключительного права на использование товарного знака «LOL Surprise». Ранее Арбитражный суд Липецкой области уже принял решение по делу о взыскании 75 тыс. руб. с предпринимателя в пользу MGA Entertainment Inc.

Ирина Лобанова