Белгородские власти обнаружили нелегальных перевозчиков

Департамент строительства и транспорта Белгородской области сообщил об отсутствии в утвержденном реестре регулярных перевозок маршрутов № 7 и № 114с, на которые выходят нелегальные перевозчики. Данные маршруты дублируют утвержденные реестром номера 127 и 114, которые обслуживает Единая транспортная компания. Сообщение департамента появилось «в связи с многочисленными жалобами в социальных сетях на действия водителей автобусов».

Ранее власти сообщали, что количество маршрутов может быть снижено на треть. При этом будет увеличено количество автобусов большого и особо большого класса по магистральным маршрутам.

Ирина Лобанова