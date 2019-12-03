Казаки-дружинники с начала года изъяли в Ростовской области 13 кг наркотиков

С начала года в Ростовской области казаки-дружинники совместно с полицией выявили 25 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает управление информационной политики правительства региона. Еще 21 преступление казаки выявили при проверке обращений граждан.

Кроме того, с начала года дружинники выявили 80 административных правонарушений в этой сфере и изъяли из незаконного оборота изъято более 13 кг наркотиков.

«При проведении операции особое внимание уделялось местам массового пребывания детей и подростков. Казаки и полиция проверили около полутора тысяч объектов транспорта, учреждений торговли и досуга, учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также жилого сектора»,— передает управление слова начальника службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Александра Бужака.

По итогам проверок 20 несовершеннолетних были доставлены в медицинские учреждения для освидетельствования на предмет наркотического или иного опьянения. Кроме того, в мае-июне 2019 года казаки-дружинники уничтожили порядка тысячи очагов дикорастущей конопли.

Дарья Голякова