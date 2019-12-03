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Рекламная конструкция банка на крыше «стометровки» будет демонтирована

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 2 декабря отказал Сбербанку в удовлетворении жалобы на решение краевой инстанции. Ранее кредитное учреждение оспаривало предписание департамента экономики и промышленной политики администрации Перми о демонтаже рекламной конструкции на крыше здания по ул. Ленина, 72а («Стометровка»). Банк требовал также исключить из реестра самовольно установленных объектов свою конструкцию.

В пермском отделении Сбербанка эту конструкцию посчитали «информационным указателем», который был установлен в соответствии с требованиями закона. Однако в сентябре арбитражный суд встал на сторону городских властей.

В Сбербанке сообщили, что компания демонтирует конструкцию, а затем постарается согласовать с мэрией колерный паспорт и уже вновь установить ее на прежнее место.

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