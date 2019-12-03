В Сочи рекомендовали не выходить в горы из-за ветра

3 декабря в Сочи ожидают усиление ветра, порывы которого местами будут достигать 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта. По этой причине спасатели рекомендовали жителям Сочи и туристам временно воздержаться от выхода в горы, а также быть осторожными и принять меры по обеспечению сохранности своего имущества. В случае происшествий можно звонить с мобильных телефонов по номеру 112. Как ранее сообщали представители горнолыжных курортов Сочи, сезон там начнут открывать, начиная с 6 декабря.

Михаил Лукашов