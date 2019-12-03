В Прикамье создадут центр компетенций для фермеров

В Пермском крае создадут центр сельскохозяйственных компетенций, предназначенный для помощи фермерам. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, новая структура поможет разрабатывать бизнес-стратегии, осваивать технологии и быть в курсе обновляющихся нормативных документов.

«Основной задачей центра является оказание консультативной помощи аграриям. Для того чтобы узнать, например, как получить господдержку, теперь достаточно будет приехать в центр компетенций, специалисты которого все расскажут. За помощью в Центр компетенций можно будет также обратиться по телефонам горячей линии»,— пояснила глава краевого минсельхоза Оксана Бреднева.

По данным краевых властей, в Прикамье насчитывается 279 сельхозорганизаций, 1727 фермерских хозяйств, 64 потребительских кооператива, а также 419 тыс. личных подсобных хозяйств.