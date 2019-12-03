«Особый интерес Берлина к сотрудничеству с Москвой никуда не исчезнет» Максим Юсин — о последствиях смены руководства в правящей коалиции Германии

В Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую «большую коалицию» с канцлером Ангелой Меркель, меняется руководство. Новые лидеры СДПГ Вестфалия Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен требуют пересмотра коалиционного договора, результатом чего могут стать досрочные выборы и смена власти в ФРГ. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался, какие последствия это может иметь для России.

В Германии, ключевой стране Европы, происходят драматические события. К руководству Социал-демократической партии пришли новые, доселе малоизвестные политики. В отличие от предыдущих лидеров партии, они критикуют альянс с канцлером Меркель и настаивают на пересмотре многих пунктов коалиционного соглашения с христианскими демократами. Некоторые из этих требований настолько радикальны, настолько неприемлемы для правого блока ХДС/ХСС, что распад коалиционного кабинета и досрочные выборы становятся одним из вероятных сценариев.

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Что дальше? Согласно результатам опросов общественного мнения, политический ландшафт страны после досрочных выборов может кардинально измениться. Сегодня одной из доминирующих сил становятся «зеленые», тогда как традиционные партии ХДС и особенно социал-демократы стремительно теряют популярность. Поэтому, прогнозируя дальнейшее развитие событий, многие европейские СМИ в эти дни пишут, что в Германии назревает «политическое землетрясение», что по итогам досрочных выборов во главе правящей коалиции впервые окажется канцлер, представляющий партию «зеленых».

К каким последствиям для Москвы и российско-германских отношений это может привести?

На первый взгляд может показаться, что приход к власти немецких «зеленых» для России — наихудший сценарий. Именно представители этой политической силы что в ФРГ, что в Европе в целом — наиболее критически воспринимают политику Кремля.

Члены фракции «зеленых» в Европарламенте и ПАСЕ традиционно высказываются за сохранение, а то и за ужесточение антироссийских санкций.

Но в то же время есть несколько нюансов, которые делают картину не столь тревожной и безнадежной. Во-первых, «зеленые» не смогут сформировать правительство в одиночку — оно в любом случае будет коалиционным, а потенциальные союзники – это опять-таки социал-демократы, имеющие давние, хотя и уменьшившиеся в последнее время связи с Москвой, а также Левая партия, вообще выступающая за отмену санкций. С мнением партнеров по коалиции «зеленым» неизбежно придется считаться.

Во-вторых, бывало, что бывший оппозиционер, приходя к власти, резко меняет взгляды и начинает отстаивать не свои прежние идеологические представления, а вполне конкретные, прагматические государственные интересы. Один из самых ярких примеров — президент Франции Эмманюэль Макрон. В ходе избирательной кампании он занимал резко критическую позицию в отношении Москвы, особенно по сравнению со своими основными конкурентами. Но оказавшись в Елисейском дворце, очень быстро пригласил Владимира Путина в Версаль, а сегодня считается едва ли не главным лоббистом России в ЕС.

И наконец, в-третьих, как ни парадоксально, программа немецких «зеленых» в наибольшей степени отвечает интересам «Газпрома». Требуя как можно быстрее отказаться от использования атомной энергии, а также тепловых электростанций, работающих на угле, «зеленые» только усиливают зависимость Германии от импорта газа из России.

В общем, к чему бы ни привели нынешние драматические события в немецкой политике, особый интерес Берлина к сотрудничеству с Москвой никуда не исчезнет, а «Северный поток-2» останется стратегическим проектом не только для российского, но и для германского бизнеса. Хотя, конечно, с таким тяжеловесом, как Ангела Меркель, во главе правительства Берлину было бы гораздо легче отстаивать свою позицию в Европе. Но все когда-нибудь кончается, в том числе и пребывание «железной фрау» на посту федерального канцлера, и так растянувшееся на 14 с лишним лет.