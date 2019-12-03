Власти назвали предварительную причину обрушения моста в Оренбурге

Предварительной причиной обрушения виадука на ул. Терешковой в Оренбурге стала нагрузка из-за проезда груженого автомобиля. Об этом сообщает правительство Оренбургской области со ссылкой на министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина.

«Ремонтные работы на мосту длились в течение месяца и должны были завершиться в середине следующего года. По предварительным данным, проход большегруза стал причиной обрушения»,- цитируются в сообщении слова чиновника.

В связи с происшествием с вечера понедельника на территории города введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. В настоящее время производится разбор завалов. В нем участвуют 39 человек и 15 единиц техники. Транспорт в этом районе следует в объезд.

Инцидент с обрушением нескольких пролетов виадука произошел в понедельник, 2 декабря. В результате происшествия пострадали два человека.

Георгий Портнов