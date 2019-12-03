Ростовчанина подозревают в создании мошеннических юридических контор

Сотрудники полиции задержали в Ставрополе жителя Ростова, подозреваемого в мошенничестве (ч.2, ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее в отдел полиции №1 поступило несколько заявлений от местных жителей, пострадавших от незаконных действий одной из юридических фирм. Следствие установило, что руководитель этого «правового центра» вместе с неустановленными сотрудниками компании через кол-центр привлекал клиентов и предлагал помощь в решении юридических споров. Мошенники работали по предоплате. При подписании договоров с клиентами злоумышленники прикладывали к пакету документов чистые бланки актов выполненных работ, которые подписывали введенные в заблуждение клиенты. Затем контора получала деньги и не выполняла обязательства.

Полицейские установили, что такие юридические фирмы Ростовчанин организовал не только в Ставрополе, но и в Ростове, Казани, Санкт-Петербурге и Калининграде. Там оперативники уже провели обыски.

На данный момент с заявлением о мошенничестве обратилось 55 потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 2 млн руб. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова