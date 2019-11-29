Автогражданка стала наживой

Автострахование является драйвером страхового мошенничества Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский край по итогам первого полугодия 2019 года вошел в топ-20 регионов с наиболее крупными суммами ущерба от мошенников в сфере страхования. Ожидаемый ущерб от случаев страхового мошенничества за первые шесть месяцев текущего года в регионе составил 323 млн руб. Это 56% от ожидаемого ущерба от страховых мошенников во всем Южном федеральном округе (577 млн рублей). В России данный показатель составляет 4,6 млрд руб. В рейтинге Российского союза автостраховщиков (РСА) Краснодарский край по итогам первого полугодия текущего года переместился из «желтой» зоны (37-е место) в «красную» (19-е место).

Убыточное ОСАГО

Всего по случаям противозаконных манипуляций в сфере страхования на Кубани в первом полугодии 2019 года в правоохранительные органы было направлено 1115 заявлений, что составило 17%, или одну шес­тую часть, от всех заявлений о случаях страхового мошенничества, направленных в полицию по России (6557 заявлений). При этом доля возбужденных уголовных дел составила 17%, что на пять процентных пунктов ниже, чем по стране (22%).

«Низкий процент возбуждаемости уголовных дел нас очень сильно беспокоит, поэтому мы со страховщиками работаем над более эффективными механизмами выявления преступлений в сфере страхования и приведения выявленных фактов к уголовным делам»,— говорит заместитель исполнительного директора РСА, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Автострахование является драйвером страхового мошенничества, констатируют участники рынка. Его доля в области страхования в целом составляет 90%. Если говорить о ситуации в Краснодарском крае, то, по словам экспертов, в первом полугодии 2019 года, в первую очередь, увеличилась средняя выплата в данной сфере. По итогам указанного временного периода она составляет на Кубани 131,9 тыс. руб., а в среднем по России — 71 тыс. руб. Очень большая доля выплат происходит через суды. Если в среднем по России доля выплат в суде составляет 8,8%, то в Краснодарском крае — 33,1%.

«Ситуацию в регионе мы связываем с желанием автоюристов зарабатывать на дорожно-транспортных происшествиях. В частности, имеют место быть попытки затягивания страховых компаний в суды, чтобы там получать дополнительную выгоду. Кроме того, на Кубани достаточно высокое количество посредников между страховыми компаниями и непосредственно страховщиками»,— рассказывает господин Ефремов.

Уровень выплат с учетом расходов на ведение дела по итогам первого полугодия 2019 года в Краснодарском крае составляет 153%. В среднем по России эта цифра равняется 94%. По мнению экспертов, данный показатель свидетельствует, в частности, о том, что ОСАГО на Кубани достаточно убыточный вид страхования.

Мошенникам платят водители

В настоящее время, по словам автостраховщиков, РСА и Центробанк РФ уделяют страховому мошенничеству все больше внимания, поскольку тема необъективности при оценке ДТП и необъективных выплат его участникам носит уже серьезный социальный аспект. Как отмечает заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев, это связано с тем, что та нагрузка, которую создают автоюристы, судебные эксперты и прочие участники «серых» схем получения прибыли со страхового содружества, ложится на плечи обычных автовладельцев в виде повышенных тарифов.

«По нашим данным, те пять процентов населения, которые зарабатывают на дорожно-транспортных происшествиях и паразитируют на теме с автомобильным мошенничеством, получают доход в виде списанных средств со счетов честных рядовых граждан. Суды в технологии борьбы с такого рода явлением являются, по сути, ключевым фактором. В ряде регионов — это Липецкая, Воронежская, Волгоградская области — несколько лет назад ситуация была гораздо хуже, чем в Краснодарском крае, но позиции судов на вполне законных основаниях смогли изменить ситуацию в значительно лучшую сторону. Средний размер выплат в этих регионах в настоящее время снизился до средних показателей Российской Федерации — около 70 тысяч рублей»,— говорит представитель страховой компании.

По мнению господина Алексеева, большое количество мошеннических действий, совершаемых именно в ОСАГО, обусловлено тем, что это обязательный вид страхования и люди воспринимают его как дополнительный налог. Соответственно, и отношение автовладельцев к выплатам по автогражданке такое, что уж если они попали в аварию, то планируют получить выплату в полном объеме и забрать все, что у них накопилось за годы взносов. «Это говорит о том, что наши граждане еще не до конца правильно воспринимают сам институт страхования. Наверное, должно пройти еще какое-то количество лет, чтобы автовладельцы относились к институту страхования как к органу, который помогает им в трудной ситуации, а не на котором можно заработать»,— говорит представитель СК «МАКС».

Выкуп на дороге

Зачастую владельцы попавших в ДТП автомобилей в Краснодарском крае узнают, сколько страховая компания заплатила за их конкретный случай, от налоговых органов. Речь идет о выкупе дел на месте дорожно-транспортного происшествия и последующих поддельных экспертизах. Автостраховщики констатируют, что, к сожалению, мошеннические схемы совершаются не в одиночку, а организованной группой лиц, в которую, как правило, входят и представители правоохранительных органов, и действующие или бывшие сотрудники страховых компаний.

«Это очень серьезная проблема, поскольку, имея своего человека внутри компании, преступная группа может практически беспрепятственно совершать страховые мошенничества. Что касается правоохранительных органов, то известны схемы, когда при получении информации о ДТП сотрудник полиции по специальному телефону связывается с лицом, которое выезжает на место аварии, и тут же предлагает услуги по выкупу дела за мизерную сумму (страховая компания заплатила бы больше). Например, он выкупает дело за 20 тысяч рублей, а потом через суд получает 800 тысяч. Дело намеренно затягивается, чтобы получить как можно больше денег, потому что один день просрочки — это 1% от суммы. На 100 тысячах рублей мошенники, как правило, делают до одного миллиона»,— говорит Виктор Алексеев.

Директор Краснодарского филиала СПАО «РЕСО-­Гарантия» Алексей Бут констатирует, что после выкупа на месте аварии мошенниками дел у участников ДТП делается подложная экспертиза, с которой аферисты обращаются в суд. Тот в свою оче­редь взыскивает со страховых компаний суммы зачас­тую в три, в четыре, в пять, а иногда и в десять ­раз больше реального ущерба. Однако страховая выплата — это налогооблагаемые деньги, и страховые компании направляют информацию о суммах, которые получили граждане — участники ДТП, в налоговые органы. После этого клиентам страховых компаний приходят суммы налога, которые в разы больше, чем те деньги, которые им потребовалось отдать на восстановительные работы своих транспортных средств.

«Сегодня в нашей компании из таких клиентов выстроилась целая очередь. Люди даже не понимают, что за требование им пришло из налоговой инспекции. А когда они знакомятся с ситуацией, мы узнаем, за какие деньги было выкуплено то или иное страховое дело. Обиднее бывает, когда по выданной доверенности совершаются последующие мошеннические действия по несуществующим авариям и подставным ДТП от лица граждан, которые продали это дело. Казалось бы, что это некая услуга — выкуп дела на дороге, но в последующем она несет за собой финансовые потери для автомобилистов. Кстати, есть примеры того, когда это квалифицируется как соучастие в мошеннических действиях»,— говорит господин Бут.

По словам Сергея Ефремова, нередки случаи, когда в страховые мошенничества втягиваются обычные граждане, как правило, молодые люди, которым прямо на улице за деньги предлагают поучаствовать в противозаконных схемах. «Грубо говоря, им предлагают: "Ты поставь свою машину здесь, а мы сфотографируем. Тебе ничего делать не нужно — просто поставь машину и получи свои деньги". Это частые случаи, и, к сожалению, граждане на это идут, а после становятся фигурантами уголовных дел, поскольку сейчас существует статья о страховом мошенничестве, которая специально выделена в Уголовном кодексе»,— говорит вице-президент ВСС.

С начала года в крае в апелляционном порядке было рассмотрено свыше 8 тыс. дел, связанных с проведением экспертиз дорожно-транспортных происшествий Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд спешит на помощь

В октябре представители страховых компаний встретились с новым председателем Краснодарского краевого суда Алексеем Шипиловым на предмет поиска решений проблемы с разрешением судебных споров в автостраховании. Как рассказал куратор судебной системы Управления судебной работы департамента спецпроектов «Росгосстраха» Далер Ульмасов, в настоящее время по обращениям автостраховщиков ведется серьезная работа. «В частности, нас очень сильно беспокоила ситуация с судебным делопроизводством в регионе, а с 1 октября эта тема носит очень актуальный характер, поскольку первичные документы судебного характера сейчас направляются сторонами друг другу своими силами. То есть истец должен сам направить иск в страховую компанию и потом только с ним обратиться в суд. Если суд не будет выполнять надлежащую функцию по извещению страховщика о судебном разбирательстве (а это именно функция суда), то мы опять столкнемся с однобоким рассмотрением ситуаций»,— говорит господин Ульмасов.

В крайсуде рассказали, что с начала текущего года в апелляционном порядке было рассмотрено свыше 8 тыс. дел, связанных с проведением экспертиз дорожно-транспортных происшествий и их, вероятно, необъективной оценкой, что в дальнейшем влияет на принятие судебного решения не в пользу страховщиков. Еще 1,5 тыс. дел сейчас находится в производстве. По итогам рассмотрения около 20% решений районных судов было отменено вышестоящей инстанцией. «Я надеюсь, что страховые компании в свою очередь будут проявлять активную позицию, проводя работу по поступившим заявлениям в досудебном порядке, тем самым уменьшая количество рассмотрения таких споров в суде»,— подчеркнул господин Шипилов.

Мошеннические схемы совершаются не в одиночку, а организованной группой лиц, в которую, как правило, входят и представители правоохранительных органов, и действующие или бывшие сотрудники страховых компаний

На сегодняшний день, по словам Алексея Бута, все организации, на основании экспертов-техников которых проводится экспертиза, состоят в государственном реестре. По результатам отрицательной деятельности (два нарушения) происходит их исключение из этой коллегии. В дальнейшем уличенный в необъективности эксперт-техник не имеет права осуществлять свою экспертную деятельность относительно продукта ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, говорить о том, что правоохранительные органы активно борются с данным видом мошенничества и видят в нем проблему, а именно необъективную работу экспертов, пока не приходится. «Не секрет, что судья не является экспертом, поэтому при повторном обращении в суд назначается судебная экспертиза, эксперт которой зачастую не состоит в вышеназванной коллегии. Получается замкнутый круг, поэтому для решения проблемы необходима независимая экспертиза»,— считает представитель «РЕСО-Гарантии».

Виктор Алексеев отмечает также сложность в доказывании преступного умысла эксперта. По его словам, чтобы доказать, что эксперт, совершая ошибку, делал это преднамеренно для получения денежного вознаграждения, необходимо провести большую работу, которая, как правило, не проводится, поэтому зачастую выносится отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. «То есть событие признается, а состав, где умысел не смогли доказать,— нет. На моей памяти вообще нет случаев, чтобы в отношении экспертов возбуждались уголовные дела»,— подчеркнул представитель СК «МАКС».

Люксовые повреждения

На до­лю автомобильного мошенничества в Краснодарском крае приходится 55% подобных случаев в южных регионах России, сообщили в службе ­безопасности Южного регионального центра компании «Альфа­Страхование». Всего за девять месяцев этого года страховщики выявили 1,6 тыс. случаев мошенничества на юге страны. По заявлениям представителей компании было возбуждено свыше 45 уголовных дел, ущерб от которых достиг почти 50 млн руб. ­Помимо Кубани в «зоне риска» «Альфа­Страхования» такие регионы, как Волгоградская (14% слу­чаев) и Ростовская (9% случаев) области. На северокавказские республики и Ставрополье приходится 21% случаев страхового мошенничества. Его основными видами остаются инсценировка ДТП, незаконное увеличение страховой выплаты, а также противоправные действия третьих лиц.

«Мошенники наносят люксовым автомобилям небольшие повреждения, которые не влияют на ходовые качества. После этого они заявляют в страховую компанию ущерб, приближенный к рыночной цене авто (замена, покраска элементов и другое) и превышающий реальную стоимость восстановления. Разницу между заявленным и реальным ущербом мошенники присваивают себе. Кроме того, для получения незаконных выплат мошенники умышленно не предоставляют автомобиль в страховую компанию на необходимый осмотр. Пользуясь услугами экспертов, они подают в суд и фальсифицируют подтверждающие осмотр документы. За девять месяцев этого года "АльфаСтрахование" выявила 83 подобных случая, по пяти из них были возбуждены уголовные дела. Отмечается рост сфальсифицированных экспертиз, осо­бенно ­заметный на Кубани. Специалисты, незаконно проводящие экспертизы, вводят автомобилистов в заблуждение с целью обмана страховщиков»,— рассказали в службе безопасности страховой компании.

Ложная неосторожность

Дать корректную оценку причинам малого количества возбужденных уголовных дел по фактам страхового мошенничества в сфере ОСАГО достаточно проблематично, поскольку этот вопрос относится, скорее, к ведению прокуратуры, считает заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры», адвокат Тимур Чанышев. По его словам, учитывая, что манипуляции в данной области относятся к разряду неочевидных преступлений, при которых совершаются умышленные действия под видом неосторожных, наилучшими средствами защиты законных прав клиентов страховщиков являются видеофиксация дорожного движения, взаимная выручка и бдительность авто­владельцев.

Отрасль автострахования так интересна мошенникам по причине того, что деньги, полученные таким путем, взыскиваются с платежеспособного лица — страховой компании, уверен управля­ющий партнер AtriumConsultGroup Вячеслав Кантер. «Не нужно искать имущество должника, чтобы исполнить судебное решение. Для получения денег достаточно обратиться в банк страховой компании, где у нее открыть расчетный счет. Кроме того, размер ущерба всегда подтвержден вступившим в силу судебным актом»,— комментирует юрист.

Одна из причин, побуждающих людей к совершению преступлений в сфере автострахования, заключается в том, что страховщики изначально применили несправедливую систему оценки размера ущерба

В то же время, по его словам, взыскиваемая сумма постоянно увеличивается, потому что к основным требованиям заявителей дополнительно взыскивается большая неустойка и штраф за отказ урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Кроме того, привлечь к уголовной ответственности злоумышленников здесь достаточно сложно из-за специфики спора. «Как правило, наиболее распространенные случаи мошенничества в автостраховании — необъ­ективные экспертные заключения и сговор лиц, участвующих в ДТП. Достаточно сложно определить, когда заключение эксперта просто необъективно, а когда оно заведомо ложно. Например, в рамках досудебной оценки ущерба эксперт не предупреждается об уголовной ответственности, поэтому и наказать его нельзя»,— констатирует господин Кантер.

Мошенничество смещается к жизни: Несмотря на то, что основная масса мошеннических действий в страховании относится к сфере ОСАГО, страховщики констатируют и другие противоправные деяния в этой области. Так, по данным Сергея Ефремова, сейчас наблюдается тенденция смещения страхового мошенничества в сторону страхования жизни и здоровья. «Если взять, к примеру, Германию, то у них страховое мошенничество в основном совершается в области гражданской ответственности. В США в области страхования жизни и здоровья мошенничество занимает до 20% от всего рынка страховых услуг. И сегодня в России крен из области автострахования также происходит в сторону страхования жизни и здоровья»,— говорит ­господин Ефремов. По его словам, все дело в том, что имущество имеет стоимость и человек не может получить страховую выплату больше, чем цена самого имущества. А жизнь бесценна, поэтому по ней невозможно сделать лимит, и человек может страховаться сколько угодно, на любое количество договоров и на любую сумму. Часто клиент страхуется в нескольких компаниях, по нескольким договорам и получает деньги у различных страховщиков. «Мошенничество в области страхования жизни и здоровья заключается, например, в отсутствии тех травм, которые указаны в справке, предоставленной медицинским учреждением. Бывает, что травмы, которые указаны в справке, были получены при других обстоятельствах, а иногда при расследовании страховых событий, связанных с жизнью и здоровьем, мы видим, что предоставленный перелом, допустим, ноги получен не взрослым человеком, а ребенком. И таких примеров масса»,— резюмирует Сергей Ефремов.

По его словам, в большинстве случаев к уголовной ответственности по данной категории привлекаются лица, у которых такой способ заработка поставлен «на поток». В тот или иной момент они совершают ошибку и попадают в поле зрения правоохранителей. Для борьбы с мошенниками, по мнению юриста, необходимо привлекать к проведению экспертиз по оценке ущерба государственных экспертов высокой квалификации, так как основой вынесенного судебного решения является именно заключение эксперта, с которым соглашается суд. «В то же время страховым компаниям необходимо проводить работу по досудебному урегулированию споров, так как нередки случаи, когда страховые компании необоснованно отказывают в компенсации ущерба или занижают размер выплаты в разы, что в свою очередь создает возможность мошенникам обогатиться при помощи судебного разбирательства»,— говорит Вячеслав Кантер. Он признает, что районные суды Краснодарского края завалены исками о возмещениях ущерба после ДТП, а судьи физически не могут справляться с нагрузкой и выносят решения исходя из заключений экспертов, которые обладают специальными познаниями и зачастую оценивают ущерб необъективно.

Справедливости ради

Одна из при­чин, побуждающих людей к совершению преступ­лений в сфере автострахования, заключается в том, что страховщики изначально применили несправедливую систему оценки размера ущерба, считает краснодарский адвокат Андрей Таран. По его мнению, мизерные выплаты по страховым случаям вызвали недовольство общества, что в свою очередь породило ответную реакцию. «Фактически люди, преступающие закон в области автострахования, не осознают себя преступниками. По их мнению, они восстанавливали справедливость»,— рассуждает юрист.

Вторая причина происходящего, по мнению собеседника «ЭР», заключается в том, что размер доначислений, штрафы и пени в области ОСАГО таковы, что не могут не привлечь к данной сфере экономического мошенничества людей, желающих получить сверхприбыль на произведенные инвестиции. Кроме того, причиной расцвета автострахового мошенничества является платежеспособность страховых компаний.

«Основным видом мошенничества являются имитационные ДТП. На первый взгляд, сделать это несложно: в определенном месте и в определенное время должны встретиться два автомобиля, один из которых причиняет вред другому, после чего оформляются документы в страховую компанию и в суд. Но в этой простоте есть моменты, пренебрежение которыми приводит к выявлению мошенничества и вынесению обвинительных приговоров. Я помню дела, которые раскрывались благодаря тому, что "виновник" и "потерпевший" в течение дня ездили друг за другом по городу и постоянно переговаривались по телефону, чтобы выбрать наилучшее место для ДТП. Доказательствами по уголовному делу стали записи с видео­камер и детализация телефонных соединений мошенников. Другие обвиняемые пытались выдать за ущерб повреждения, которые не могли быть причинены ни при каких обстоятельствах: например, повреждение находилось выше бампера виновной машины. По таким делам основным доказательством являлась судебная трасологическая экспертиза. Такие преступления, как правило, выявлялись сотрудниками ГИБДД, выезжавшими на место подставной аварии»,— рассказывает Андрей Таран.

Методы борьбы с мошенничеством в сфере автострахования, по мнению юриста, заключаются прежде всего в изменении отношения страховых компаний к своим клиентам, а также в повышении уровня удовлетворенности страхователей, попавших в ДТП, услугами страховщиков и справедливой оценке ущерба.

Экономия рождает риски

Озвученные страховыми компаниями случаи мошенничества в ОСАГО не единственные противоправные действия на рынке автострахования. Как констатирует адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов, мошеннические действия совершаются и в отношении страхователей в случае продажи им недействительных полисов. В таком случае важно качество и эффективность контроля за оказанием подобного рода услуг со стороны страховых компаний. Член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев также считает, что самый распространенный случай мошенничества в данной сфере — это подделка страховых полисов, так как большинство автолюбителей желает сэкономить на страховке и обращается в те компании, у которых наименьшая стоимость документа. «Потерпевшие лица по данной категории дел выявляются лишь в случае совершения ДТП, а до этого они и не знают, что стали жертвами мошенников»,— говорит юрист.

Самый эффективный способ борьбы с подобными преступлениями, по словам господина Гавришева,— это введение штрафов за езду без страховки, который будет приходить с камер. Данная мера заставит автолюбителей проявлять ини­циативу и проверять подлинность полисов перед покупкой через общероссийскую базу. Как отмечает Сергей Ефремов, в Москве уже запущена в тестовом режиме система выявления автомобилей без автогражданки с помощью фото- и видеофиксации. Уже выявлено достаточное количество транспортных средств, которые передвигаются без полиса ОСАГО, отсутствие которого, согласно Правилам дорожного движения, исключает возможность выезда автомобиля на проезжую часть.

«Сегодня на государственном уровне решается вопрос об увеличении штрафа за отсутствие у автомобилистов полиса ОСАГО. Пока это 800 рублей, а если средняя премия по этому виду автострахования у нас составляет 5300 рублей, то многие исходят из того, что лучше заплатить штраф один-два раза в год и это будет дешевле. Тем более если его заплатить в течение 20 дней, он будет не 800, а 400 рублей. Но если средний убыток по России составляет 71 тысячу рублей, а по Краснодарскому краю — 133 тысячи, то, попадая в ДТП и не имея полиса, автомобилист принимает на себя сумму убытка, а если он еще и виновник аварии, то придется возмещать и убыток потерпевшим»,— рассказал вице-президент ВСС.

Дмитрий Михеенко